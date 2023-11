Atp Finals, al Pala Alpitour grande attesa per il debutto di Sinner [FOTO]

L'italiano, inserito nel Gruppo Verde con il campione uscente Djokovic e il danese Rune , è sicuramente la guest star di questa terza edizione torinese del torneo e al momento appare il favorito di questo match, dopo che ieri il greco ha dovuto interrompere l'allenamento per il male al gomito.

Sono decine i tifosi di Sinner. Oltre ai celebri Carota Boys di Saluzzo, c'è chi è arrivato da Bolzano per sostenere il conterraneo. È il caso di Martin, Michael e un gruppo di amici - tutti rigorosamente in parrucca arancione in omaggio a Jannik - che seguono il tennista sin dall'esordio.

L'allenamento di Zverev