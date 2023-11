Moncalieri, il Pnrr è un affare da 12 milioni di euro: gara contro il tempo per rispettare le scadenze

Il conto alla rovescia ormai sta per scattare, anche se non si tratta di una gara di velocità contro il tempo nell'atletica ma di quella per realizzare tutte le opere nei tempi previsti dal Pnrr. A Moncalieri sono pronte a partire gare per circa 12 milioni di euro, operazione che punta a cambiare volto alle periferie della città e restituire agli antichi splendori il teatro Matteotti e il parco del Castello Reale.

Partire con tutte le gare entro fine anno

“Dovremmo essere in grado di andare a gara quasi completamente entro la fine dell’anno - ha fatto sapere l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero - anche se l’obiettivo è riuscire a finire i lavori entro 2026. Poi ogni cantiere ha una vita a se e tempi differenti, e questo fa si che alcuni progetti partiranno facilmente ed altri dopo”.

L’obiettivo resta portare a casa il 100% del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche se non mancano le preoccupazioni, soprattutto sul recupero del Matteotti, partito in ritardo a causa della necessità di ricalibrare il progetto. “Il Pnrr e con esso il programma Pinqua è un intervento che complessivamente va a toccare un po’ tutte le zone di Moncalieri, e si concentra proprio con Pinqua sulla riqualificazione delle aree in ambito abitativo con interventi concentrati nelle zone dove sono presenti case popolari”, ha spiegato l’assessore Ferrero. Interventi a grandi linee già noti che toccano Lungo Po Abellonio, borgo San Pietro lato corso Trieste e Santa Maria.

3,5 milioni per il nuovo teatro Matteotti

A completare i progetti Pnrr il parco del Castello e il nuovo teatro Matteotti, sicuramente il più complesso oltre che il più oneroso, valendo circa 3,5 milioni di euro. Per arrivare nel 2026 a vedere una Moncalieri che ha rimesso a lucido tutti i suoi gioielli.