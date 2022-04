Nuova vita per il teatro Matteotti di Moncalieri con i soldi del Pnrr

Dopo il crollo di una parte del soffitto avvenuta alla fine di marzo era diventata ancora di più una necessità. Adesso la speranza è diventata certezza: il governo ha approvato il progetto di riqualificazione del Teatro Matteotti di Moncalieri.

In arrivo 3 milioni e mezzo di euro

"Sono in arrivo 3,5 milioni, grazie ai fondi del Pnrr che ci consentiranno di restituire alla città un nuovo polo di aggregazione culturale", ha detto con evidente soddisfazione il sindaco Paolo Montagna. "L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un teatro contemporaneo, in grado di confrontarsi con le esperienze più innovative a livello internazionale e di essere vissuto ogni giorno e non solo durante la programmazione degli spettacoli".