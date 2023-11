Meteo, sul Torinese ancora maltempo e temperature variabili: le previsioni

Le correnti in quota proverranno ancora mediamente dai quadranti nordoccidentali, mantenendo le nostre regioni al confine tra le perturbazioni altantiche e l'alta pressione centrata su Spagna e nord Africa. Di conseguenza avremo ancora episodi di piogge, anche ad alta quota, sulle Alpi nordoccidentali e la Valle d'Aosta, mentre in pianura sostanzialmente bel tempo con temperature in rialzo e un po' di vento.

A Torino quindi avremo questa situazione.



Da oggi lunedì 13 a mercoledì 15 novembre, sulle pianure cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, ma con possibili nebbie al mattino in dissolvimento durante il corso della giornata. Sulle Alpi nuvolosità ancora consistente con precipitazioni moderate o localmente anche forti su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e settentrionali, e nevicate che si alzeranno di quota almeno fino a martedì sera quando torneranno attorno a i 1200/1500 m.

Temperature in forte rialzo in montagna, con valori che sulle pedemontane, potranno raggiungere e superare anche i 20 °C. Sulle pianure valori molto variabili tra i 10 e i 18 °C a seconda di dove arriveranno gli effetti del Foehn o dove permarranno nebbie o nubi basse. Minime in pianura anche in questo caso piuttosto variabili: generalmente tra 4 e 8 °C, ma localmente nelle aree più depresse, con cielo sereno e senza vento potranno scendere anche fino allo 0, in quelle più ventilate potranno rimanere sui 9/10 °C.

Venti molto forti su zone alpine più elevate, raffiche di Foehn che occasionalmente raggiungeranno le pedemontane e creeranno sbalzi di temperatura improvvisi. Altrove venti deboli variabili.

Da giovedì 16 novembre, temporaneo calo delle temperature in quota su livelli più a norma del periodo, ma già nel fine settimana avremo un nuovo rialzo termico che farà fondere gran parte della neve caduta al di sotto dei 2500 m.

