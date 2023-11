Teatro: all'Alfieri il musical di "Rapunzel" con Lorella Cuccarini

Grande attesa a Torino per uno dei musical più applauditi degli ultimi anni in Italia: si tratta di Rapunzel il Musical, che ha debuttato al Teatro Brancaccio di Roma nel dicembre 2014. Protagonista, nel ruolo della matrigna, è Lorella Cuccarini.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Maurizio Colombi e prodotto da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, arriva al Teatro Alfieri dal 17 al 19 novembre. Rapunzel il Musical è una rielaborazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che vede come protagonista principale Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel. Una trasposizione dell'opera per la prima volta nel genere musical, di impronta tutta italiana. Un family show che cattura l'attenzione degli spettatori di ogni età appaga/soddisfa il desiderio di tornare a vivere le emozioni di un grande spettacolo dal vivo, da condividere con la propria famiglia e gli amici.

A interpretare Rapunzel è il soprano Silvia Scartozzoni, mentre Phil, il ladro scanzonato e giocherellone dal cuore generoso che si innamorerà di Rapunzel, è invece interpretato da Renato Crudo. Le musiche e i testi delle canzoni sono originali e composte da Davide Magnabosco, Alessandro Procacci e Paolo Barillari: 19 brani coinvolgenti come la “Rapunzel Dance”, romantici come "Dove Sarai" ed emozionanti come "Una suite a 5 stelle". La direzione musicale è di Davide Magnabosco. Il cast artistico è formato da 19 attori performer, ballerini, acrobati, cantanti.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, venerdì 17 novembre ore 20.45, sabato ore 15.30 e 20.45, domenica 19 ore 15,30, tel. 0115623800, web www.teatroalfieritorino.it

