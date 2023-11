La denuncia di Silvio Magliano: "Tre passaggi consecutivi del tram 9 non accessibili? Fatto grave"

"È causa di stupore e disappunto il fatto che a causare la protesta di un cittadino con disabilità motoria sia stato - questa mattina in piazza Stampalia a Torino, dove un passeggero in carrozzina ha bloccato il transito della Linea 9 - il passaggio di tre tram consecutivi di tipologia non accessibile. Ci chiediamo e chiederemo in Aula quali siano le cause di questo grave disservizio, vero e proprio attacco al diritto alla mobilità, che dovrebbe essere garantito a tutti. Giuste e doverose le scuse da parte di GTT", ha dichiarato il capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale Silvio Magliano. "Ci auguriamo davvero che episodi simili non si verifichino più in futuro".