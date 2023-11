Inaugurato il laboratorio analisi dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola

Così come spiega la dottoressa Alessandra Allocco, direttore del Laboratorio Analisi: “Qui ci si occupa di esaminare i campioni di pazienti ricoverati in urgenza e parte degli esami di routine. Questo grazie alla alta professionalità dei tecnici presenti e che in parte turnano anche sulla sede di Moncalieri al fine di supportare i colleghi nelle attività di routine che sono state concentrate presso il laboratorio di alta automazione a Moncalieri. Il laboratorio di Carmagnola dispone di strumentazione aggiornata e collegata in rete con gli altri laboratori in modo che, anche in presenza di fermi programmati o improvvisi, non siano necessarie interruzioni di un servizio così indispensabile per i pazienti. Per questo, anche durante il trasloco dal vecchio al nuovo Laboratorio, l'attività non è mai stata interrotta né ritardata, per dare sempre una risposta puntuale, precisa e appropriata alle richieste degli esami fondamentali per l' outcome dei pazienti".