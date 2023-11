Atp Finals, cresce l'attesa per Sinner-Djokovic. Tsitsipas si ritira contro Rune, fischi e rabbia del Pala Alpitour [VIDEO]

Alle Atp Finals di Torino oggi è il giorno dell'attesissima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'attesa è già febbrile fuori e dentro il Pala Alpitour, con migliaia di tifosi in arrivo da tutta Italia per la sfida delle ore 21 tra il giovane campione azzurro e il numero uno del tennis mondiale, il giocatore più vincente della storia.

Si respira l'aria della prima volta

Mai Sinner ha battuto in carriera il fuoriclasse serbo, ma mai come oggi si sente che il momento è arrivato. Perché si gioca in Italia, perché 13 mila persone spingeranno l'azzurro a caccia della grande impresa e perché Sinner ama giocare sulle superfici veloci come quella del Pala Alpitour ed è arrivato al finale di stagione in splendide condizioni di forma.

Tantissimi già vestiti di arancione

La convincente vittoria di domenica sul greco Tsitsipas ha ulteriormente gasato tutto l'ambiente, così già molte ore prima delle sfida fuori dall'impianto torinese si vedono striscioni che inneggiano a Sinner. Tra il pubblico del match pomeridiano - che vede sfidarsi i perdenti delle partita della prima giornata del Girone Verde Holger Rune e Stefanos Tsitsipas - sono già diversi gli spettatori in maglione o t-shirt arancione, in omaggio all'italiano. C'è chi poi ha realizzato uno striscione tre metri per quattro a sostegno di Sinner.

Tsitsipas si ritira, fischi del pubblico

La partita del pomeriggio, intanto, ha avuto un epilogo inatteso: sul punteggio di 2-1 per il suo avversario danese, Tsitsipas, che già aveva accusato problemi alla vigilia della sfida con Sinner, si è ritirato: per lui si tratta della seconda uscita anticipata in tre anni di Atp Finals torinesi. Una decisione poco gradita dal pubblico, che, a parte qualche timido applauso di comprensione, ha fischiato la sua decisione di abbandonare.

A questo punto, per l'ultima sfida del girone contro Djokovic, giovedì sarà in campo Hubert Hurzcaz. Intanto lui e Taylor Fritz sono scesi in campo per una partita esibizione per intrattenere il pubblico, dopo il k.o. di Tsitsipas.

Tsitsipas chiede scusa ai tifosi

Il tennista greco si è presentato alla conferenza stampa dei giornalisti visibilmente provato dal dolore, con un asciugamano ripiegato che ha poi appoggiato sulla sedia. Già negli scorsi giorni erano circolate delle voci che lo davano sofferente alla schiena, oggi confermate. "Mi scuso con i fans - ha spiegato il greco - ma ho avuto problemi con i movimenti e iniziato a sentire un grande dolore alla schiena al secondo game del match: non ero in grado di giocare come volevo".

I tifosi hanno in parte recuperato la delusione dato che sul campo centrale si è allenato Alexander Zverev, che al termine della sessione ha firmato autografi e scattato selfie. Presenti anche diversi vip come l'attore Neri Marcorè e il presentatore Alessandro Cattelan.

Anche Lo Russo spinge Sinner: "Finale anticipata"

Stamattina, ai microfoni di Radio Juke Box, anche il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto sul match: "Stasera c'è quella che spero possa essere un'anticipazione della finale. Facciamo tutti il tifo per Jannik".

"Questa - ha aggiunto, parlando delle Atp Finals - è una terza edizione di grande successo, l'abbiamo preparata a lungo, anche per coinvolgere tutta la città e le cose stanno andando secondo i programmi".

"Sono contenti - ha sottolineato Lo Russo - gli atleti, le loro famiglie e staff e le migliaia di persone che sono arrivate a Torino".