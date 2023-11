Hamid Ziarati chiude la rassegna "L'anima colta dell'ingegnere"

Ingegnere di origini iraniane, Hamid Ziarati vive a Torino, dove insegna alla Scuola Holden oltre a svolgere la libera professione tecnica. Scrittore pluripremiato, ha pubblicato, per Einaudi, Salam, maman (vincitore dei Premi Giuseppe Berto, Marisa Rusconi, Fortunato Seminara e Rhegium Julii), Il meccanico delle rose (Premi Alziator e Paralup della Fondazione Nuto Revelli) e Quasi due.

"Di meccanici, rose e scrittura" è il titolo dell’ultimo appuntamento della seconda edizione de L'anima cólta dell'ingegnere, la rassegna, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e dalla sua Fondazione e dalle Biblioteche Civiche Torinesi, dedicata alla singolare commistione tra mondo ingegneristico e mondo umanistico. L'evento gratuito, in programma giovedì 16 novembre, alle ore 18, presso lo Spazio Incontri della Biblioteca civica Centrale di Torino (in via della Cittadella 5), vedrà dialogare Ziarati con l'ideatrice de L'anima cólta, Valentina Berengo.

Ancora una volta, la rassegna ha voluto correggere il ritratto dell'ingegnere isolato dal contesto culturale circostante e mostrato come la sua espressione si declini, nella sua attività come nei suoi interessi “extra-ordinari”, in modo imprescindibile dal pensiero umanistico che abbraccia l’uomo nella sua totalità di interessi.

Attraverso i racconti di ingegneri diventati musicisti e scrittori di narrativa di notte e tecnici di giorno, L’anima cólta si è impegnata a trovare nuove parole per rappresentare fatti e pensieri legati all’ingegneria e ai suoi depositari, gli ingegneri, accogliendo nel ragionare tutte le altre parti. L'anima cólta dell'ingegnere rientra nelle attività organizzate per celebrare il centenario dell’Albo degli Ingegneri d’Italia.