Da Torino alla Germania per mettere in vetrina l'eccellenza del biomedicale che cresce sotto la Mole

Sono in corso di svolgimento i quattro giorni di "Medica", una delle principali fiere mondiali in ambito biomedicale che si è aperta a Dusseldorf il 13 e si chiude il 16. E tra i partecipanti, per un settore che in Italia vale 17,3 miliardi con 4.449 aziende e quasi 119mila addetti, c'è anche una torinese in prima fila. Si tratta di Teoresi, azienda che sotto la Mole recita un ruolo centrale nell'ingegneria specializzata in tecnologie di frontiera. Dall'auto a guida autonoma, appunto, fino alle scienze della salute umana.

Quella di Dusseldorf è l'occasione per presentare alcune delle novità made in Torino alle altre realtà di settore. Dalla telemedicina (per i consulti medici a distanza) a dispositivi per la purificazione e ossigenazione del sangue con una circolazione extra-corporea. Ma anche tecnologie di frontiera che sfruttano la realtà aumentata o l'intelligenza artificiale. “Come Gruppo Teoresi abbiamo scelto di crescere nel settore Life Science sviluppando soluzioni tecnologiche che abbiano un alto impatto sociale, mettendo l’utente al centro di tutte le fasi del progetto. La nostra mission aziendale, ‘engineering for human life’, ovvero guardare al miglioramento della vita di ognuno di noi nello sviluppo di tecnologie di frontiera, diventa particolarmente rilevante nell’ambito delle scienze della vita - dice Beatrice Borgia, responsabile del settore sviluppo aziendale del Gruppo -. La recente acquisizione da parte del nostro Gruppo di MediCon Ingegneria, specializzata nel design, sviluppo e certificazione di dispositivi medicali sofisticati, come quelli salvavita per la circolazione extracorporea, risulta perfettamente in linea con questa direzione strategica. La presenza di Teoresi a un evento internazionale come Medica diventa fondamentale per consentire al Gruppo di posizionarsi come partner industriale di riferimento per le aziende del settore medicale”.