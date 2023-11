Atp Finals, tutti pazzi per Sinner: ascolti da partita di calcio per la sfida contro Djokovic

Atp Finals, tutti pazzi per Sinner: ascolti da calcio per la sfida contro Djokovic

Solo un mostro sacro come Checco Zalone ha fatto (poco) meglio di lui: nella gara degli ascolti tv del martedì sera lo show del comico su Canale 5 ha richiamato poco meno di 3 milioni e mezzo di spettatori, ma Jannik Sinner ha portato il tennis ai livelli del calcio, con la sua maratona vincente contro Novak Djokovic.

Ascolti tv da partita di calcio

La sfida tra il tennista azzurro e il fuoriclasse serbo ha richiamato, tra Rai Due e Sky che trasmettevano in diretta la partita, circa 3 milioni e 400 mila spettatori (2 milioni e 543 mila l'emittente di stato, 789 mila abbonati la pay tv). E considerato che domani sera, per l'ultima sfida del Girone Verde, Sinner sarà di nuovo in onda di sera, nella fascia del prime time televisivo, ci sono da attendersi altri ascolti enormi per la decisiva sfida contro Holger Rune.

A Torino è Sinner-mania

A Torino, intanto, è esplosa la Sinner-mania: il Pala Alpitour era colorato di arancione durante la partita con Djokovic, con un tifo da stadio che ha accompagnato tutti i momenti più importanti dell'incontro. Lo sport della racchetta, dopo i meravigliosi Anni Settanta e l'epoca d'oro con Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, da tempo non riusciva più a scaldare così i cuori della gente e l'effetto Sinner in queste terza edizione torinese delle Atp Finals sta facendo la differenza.

Qualificazione: tutte le combinazioni

Tutto bello, tutto fatto? Manco per idea. Sinner, pur avendo vinto entrambe le sue partite nocn è ancora certo della qualificazione alle semifinali. Sarà decisivo il confronto di domani sera alle 21 contro Rune. All'azzurro serve vincere un set per avere la certezza aritmetica del passaggio del turno.

Una sconfitta per 2-0, se abbinata ad una vittoria di Djokovic con identico punteggio nel match del pomeriggio contro il polacco Hubert Hurkacz (che prenderà il posto dell'infortunato Stefanos Tsitsipas) porterebbe i tre giocatori tutti a quota due successi e una sconfitta. Ma la differenza set premierebbe i rivali dell'azzurro, che si troverebbero 5-3 contro il 4-3 di Sinner.

Calcoli, ipotesi, suggestioni: di certo c'è che se Sinner ripeterà anche nella terza partita le prestazioni offerte in precedenza, non solo si qualificherà ma lo farà da primo del girone. Diventando il primo italiano di questo sport ad arrivare nelle semifinali di quelli che un tempo erano i Masters di fine stagione.