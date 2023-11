Incroci pericolosi per i pedoni in corso Galileo, Liardo (FdI): "Rendiamo più visibili le strisce"

Una settimana fa un'automobile si è ribaltata, ma fortunatamente il conducente non si è fatto nulla. Il 20 settembre scorso una moto, dopo lo scontro con una vettura all'angolo con corso Rosselli, è scivolata sull'asfalto. Sono questi alcuni degli ultimi incidenti, in ordine di tempo, verificatosi in corso Galileo Ferraris. Un'arteria dove spesso gli automobilisti premono troppo sull’acceleratore. Dialogo per la sicurezza con i residenti della Crocetta.

Il Consiglio Comunale lunedì ha approvato, su proposta del consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, un documento che invita sindaco e Giunta a coinvolgere i residenti della Crocetta. L'obiettivo è dare il via ad un confronto in cui possano essere valutate le necessità del territorio in materia di sicurezza per gli utenti deboli della strada, in primo luogo i pedoni.

Messa in sicurezza delle strisce

L'obiettivo, come spiega il provvedimento, è mettere in sicurezza le strisce pedonali all'incrocio delle vie Torricelli e Fratelli Carle, migliorandone la visibilità e adottando ogni altro mezzo utile (impianto luminoso, lampeggiante, segnaletiche rafforzate, dossi artificiali, piattaforma rialzata o cuscino berlinese). L'atto vuole migliorare la sicurezza dei pedoni che attraversano corso Galileo Ferraris, monitorando le intersezioni in cui viene rilevato il maggior numero di incidenti.