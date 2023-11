Gli Speedy Ortiz in concerto allo sPAZIO211 per l'unica tappa italiana

sPAZIO211 ospiterà gli Speedy Ortiz nella loro unica data italiana, sabato 16 marzo 2024.

A distanza di dieci anni dal lancio del loro rivoluzionario album di debutto, "Major Arcana", fanno ritorno con il nuovissimo "Rabbit Rabbit", pubblicato il primo settembre 2023 tramite Wax Nine.

Questo segna il loro primo album in oltre cinque anni, il precedente, "Twerp Verse", risale al 2018. Il nuovo lavoro è stato anticipato dai singoli "Scabs", "You S02", "Plus One" e "Ghostwriter", già acclamati da NPR Music, The New York Times, Pitchfork e altri.

Per info: www.spazio211.com