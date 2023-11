Memissima 2023: tornano gli Oscar per il personaggio più memato d'Italia

Chi sarà il personaggio più memato d’Italia del 2023?

Lo scopriremo durante Memissima, il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory che si svolge a Torino, giovedì 23 novembre a Scuola Holden e da venerdì 24 a domenica 26 novembre nell’hub culturale OFF TOPIC.

Novità di quest’anno Meme per gli acquisti, l'incubatore sul memevertising realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Torino e UNA - Aziende della Comunicazione Unite che, durante le mattine e i primi pomeriggi del 24 e del 25 novembre, completa l’offerta del festival ospitando alcuni dei migliori consulenti della comunicazione italiani e rappresentanti di grandi agenzie di comunicazione come Alessandro Scali Direttore Creativo di TEMBO, Riccardo Pirrone CEO e Digital Strategist di KirWeb e mente della comunicazione di TAFFO, Camilla Macchia Social Media Creator di RYANAIR Italia, Pietro Verri Direttore Creativo di RIBELLI, Francesco Dominelli di Hellodí e tante altre.

Altra novità di quest’anno la collaborazione con il mondo del teatro performativo contemporaneo con il live A/V “Iconoclusters”, a cura di Cubo Teatro con Max Magaldi e Niccolò Borgia.

Fra i tanti talk da non perdere, “Non C'è Un Cazzo da Ridere” il Talk-Show memetico a cura di Hipster Democratici, Giornalisti Che Non Riescono A Scopare e Memi Borghesi, ma anche il talk con MammadiMerda in occasione della Giornata Mondiale Contro La Violenza Sulle Donne.

L’attesa più grande è pero per i Meme Awards, gli “Oscar dei meme” che, dopo il successo dell’ultima edizione con la premiazione di Luigi Di Maio come personaggio più memato dell’anno, ci stupirà ancora più dello scorso anno nel corso della serata finale di sabato 25 novembre dalle 21.

Per info e programma: www.scuolaholden.it; www.offtopictorino.it