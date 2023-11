Un viaggio musicale attraverso le epiche colonne sonore e le visioni cinematografiche di Ennio Morricone

Oggi, giovedì 16 novembre alle 19, nell'Aula Magna “Giovanni Agnelli” del Politecnico, nell’ambito della 44esima stagione dell’associazione Antidogma "Immaginando in Musica", si terrà il concerto "Metti una sera al Politecnico con Ennio Morricone" .

L'evento vuole essere un omaggio alla grandezza del più celebre compositore italiano degli ultimi 100 anni, conosciuto dal grande pubblico per le colonne sonore di molti film, scomparso nel 2020.

Il flauto d’oro di Giuseppe Nova assieme al pianoforte di Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni, e la partecipazione speciale di Sang Eun Kim, con i vocalizzi che hanno reso celebri alcune delle melodie scritte da Ennio Morricone propongono alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Le musiche del concerto sono raccolte in uno speciale CD uscito assieme a La Stampa nell’autunno 2018 per in occasione del 90esimo compleanno del compositore.

Le proiezioni, parte integrante dello spettacolo, sono state realizzate da Alba Film Festival e ogni brano farà rivivere, attraverso un accurato montaggio, l’intero racconto in sintesi del film.

Il concerto narra e documenta una serie di tappe coerenti della straordinaria vita musicale del compositore, attraverso trascrizioni fedeli all’originale di brani accuratamente scelti per importanza, valore artistico e congenialità agli strumenti.

L'evento è organizzato dall'Associazione Antidogma Musica in collaborazione con il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia - DISAT del Politecnico.

Il programma prevede:

The Mission suite

L’estasi dell’oro - da Il buono, il brutto, il cattivo

Palying love - da La leggenda del pianista sull’oceano

Metti una sera a cena

Nuovo cinema paradiso

C’era una volta in America

Per un pugno di dollari

Il clan dei siciliani

Malena

C’era una volta il west

La sconosciuta

Stanno tutti bene

La Califfa

Baarìa

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Giù la testa