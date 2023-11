Il Comune di Nichelino cerca 4 nuovi agenti per la Polizia locale: tutto quello che c'è da sapere

Chi intende candidarsi dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” previa registrazione sullo stesso Portale. Per partecipare occorre anche aver versato la tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi secondo la seguente modalità: Servizio PagoPa

Ogni comunicazione sarà pubblicata sul Portale inPA e sul sito internet del Comune di Nichelino. Non verrà, pertanto, inviata alcuna comunicazione personale.

Le (eventuali) prove

Qualora il numero delle domande superasse le n. 50 unità l’Amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva.

Le prove concorsuali si articoleranno in:

(eventuale) Prova preselettiva: 6 dicembre 2023 ore 10 da remoto

Prova scritta: 13 dicembre ore 10

Prova orale: data da stabilirsi