A teatro si ride con la "ex bambina prodigio" Valo Pusceddu

Lunedì 20 novembre alle 21 Torino Spettacoli apre il salotto della prosa e delle arti integrate a un’Artista comica da scoprire: Valo Pusceddu.

Il nuovo spettacolo "Ex bambina prodigio" racconta di un talento già affermato sui social che è partita alla conquista delle platee di tutta Italia. E’ una stand-up comedian sarda di 27 anni, percepiti 87, già apprezzata nel cast di Stand-up Comedy su Comedy Central nelle edizioni 2019, 2020 e 2021. Ha condotto il podcast Pugedos con Sandro Cappai e ha fatto parte della raccolta di monologhi Punchline, disponibile su YouTube. Il suo primo spettacolo, Maleducazione, è stato ospite in diverse rassegne in tutta Italia, tra le quali Il Cinema Oltre sul tema della parità di genere. Ha recentemente concluso il tour del suo secondo spettacolo di stand-up comedy, Meglio l'altro, in cui trattava temi come gli effetti collaterali della pillola anticoncezionale, le allergie, gli psicologi e l'arrivo dei trent'anni.

Un flusso di coscienza in cui, con lo stile tagliente che la contraddistingue, la comica racconta aneddoti personali passando dai ricordi d'infanzia all'ansia per i 30 anni, illustra gli insoliti benefici della dieta vegetariana e condivide perplessità su viaggi, tatuaggi e terapia. Il risultato è una riflessione su salute mentale, stereotipi e lotta di classe, intervallata da immancabili citazioni alla cultura pop.



Teatro Erba, corso Moncalieri 241, lunedì 20 novembre ore 21, info www.torinospettacoli.it