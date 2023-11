Altri cinque anni di Atp Finals in Italia, Binaghi (FITP): "Parto da Torino e vinco"

"Io parto da Torino e vinco: le Atp Finals in Italia non finiscono nel 2025". Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di bilancio sulla terza edizione, lancia ufficialmente la sfida per le Atp Finals 2026-2030. Il torneo, che vede sfidarsi i migliori otto tennisti al mondo, promette ancora di parlare italiano per un altro quinquennio.