Meteo, il Torinese atteso da un'altra settimana senza piogge

Cambia la circolazione con la formazione di un minimo depressionario sul centro Italia, ma dal punto di vista precipitativo non cambia nulla, ovvero ci sarà penuria e/o assenza totale per tutta la settimana. Da oggi le temperature caleranno soprattutto in montagna per tornare nelle medie del periodo, poi tra venerdì e sabato nuova e probabilmente ultima scaldata prima di un possibile periodo più freddo e prolungato.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a giovedì 23 novembre

Tempo stabile e per lo più con cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, mentre in pianura saranno possibili ancora oggi nebbie o nubi basse, e poi nebbie o foschie dense al mattino da domani.

Temperature in calo generale dal pomeriggio, soprattutto in montagna. Massime in pianura che da 14/16 °C di oggi caleranno nei prossimi giorni fino 10/13 °C, così come le minime che saranno comprese tra 2 e 6°C. Sempre sulle pianure tuttavia in luoghi rurali potranno esserci anche forti brinate e gelate.

Venti in pianura assenti o deboli variabili. In montagna sulle Alpi raffiche di Foehn in particolare oggi e mercoledì.

Da venerdì 24 novembre

Non cambia la situazione dal punto di vista della fenomenologia, ma ci sarà un temporaneo rialzo termico soprattutto in montagna con temperature ancora più primaverili che autunnali, poi da domenica dovrebbe iniziare un periodo più freddo e prolungato ma ancora senza tracce di precipitazioni importanti.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino