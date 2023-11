Le piccole imprese alla curva più stretta, tra cambio generazionale e rebus assunzioni. "La crisi? Serve più di un anno"

"L'uscita dalla crisi? Serve più di un anno". Parola di piccole e medie imprese della nostra regione, secondo quanto riporta il nuovo Monitor di Cna Piemonte. Una fotografia che non regala molti spunti di ottimismo, anche se aumenta la (piccola) fetta di coloro che pensano che un po' di ripresa, in fondo, sia già in atto.

La maggioranza delle risposte, però (46,5%) fissa l'obiettivo tra oltre 12 mesi. Una percentuale ridotta, rispetto al 2022 (56,7%), ma non per un aumento di ottimismo: è piuttosto l'incertezza a farla da padrone (da 31,5 a 38,6%). Situazioni per cui, anche un arco di tempo superiore a un anno, non è detto che possa essere sufficiente.

Assunzioni e cambio generazionale

E se le previsioni sono sostanzialmente stabili, nonostante tutto, non mancano le preoccupazioni per una categoria che ha caratteristiche assolutamente uniche. Dalla difficoltà nel trovare candidati adatti alle necessità di assunzioni dell'azienda, fino al passaggio generazionale che dovrebbe concretizzarzi con molti titolari di attività che sono sulla soglia della pensione.



Quest'ultimo passaggio, in particolare, mostra i segni di una certa difficoltà diffusa. Se il 35% dei titolari è pronto a rimanere in azienda dopo la fine del normale percorso lavorativo, quasi uno su due (45%) lo fa proprio per cercare di garantire continuità alla ditta.

La pianificazione, in questo senso, è poca: il 15,6% dice di aver già chiari i passaggi per realizzare il cambio generazionale, il 19,1 ha addirittura fatto azioni concrete, ma il restante 65,3% dice che ci penserà sul momento.



Quasi un'imprenditore su due pensa che il passaggio, in ogni caso, sebbene difficile sarà superabile, ma il 18,7% pensa che l'impresa finirà con lui. E se solo l'11% si trova senza figli cui passare la mano, quasi il 14% ammette che gli eredi non sono interessati, mentre il 28,4% non è sicuro che la cosa possa interessare alle nuove generazioni.