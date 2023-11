Nichelino: con la palestra Smart TIW è Black Friday anche per il tuo benessere!

La palestra si trova a Nichelino, in Via Torino 407, per allenarsi e per prendersi cura del proprio corpo, è accessibile 7 su 7, h24 e in tutta sicurezza

La palestra è situata al 1° piano della palazzina uffici dove sono presenti anche altre attività del territorio, a due passi da MONDOJUVE, vicino Garino e Vinovo ed è facilmente raggiungibile anche dalla tangenziale di Torino.

Smart TIW è dedicata agli amanti del fitness, con tariffe ottimali per chi ha necessità di organizzare al meglio la propria forma fisica durante una giornata frenetica.

La palestra è aperta h24 ed è l'unica palestra con abbonamenti ricaricabili.

Vieni alla Smart TIW per il Black Friday: la promozione vale per le iscrizioni effettuate solo il 24 novembre presso il centro con orario continuato dalle 7 alle 21, per accontentare i più esigenti e per garantire uno stato di salute migliore per tutti.

Sono previsti abbonamenti da:

6000 minuti ( 100 ore) durata 12 mesi e 5 mesi di tesseramento e assicurazione inclusa

9000 minuti ( 150 ore) durata 12 mesi e 5 mesi di tesseramento e assicurazione inclusa

Le iscrizioni sono limitate ma con riserva, la direzione deciderà di aumentare il limite in caso ci fosse un esubero di tesseramenti.

Guarda il video: https://videopress.com/v/Ecrq6ivi

Scopri il super prezzo al seguente indirizzo: BLACK FRIDAY 2023 – TIW

Per ulteriori informazioni:

Palestra Smart TIW

Via Torino n. 407 a Nichelino (TO)

Telefono 379 251 0210

e-mail: smart@tiw.fitness