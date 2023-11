Ossigeno per curare: se ne parla in un convegno a Pinerolo

L’ossigeno come “farmaco” per chi perde improvvisamente l’udito da un orecchio o per la necrosi dei tessuti sani, dopo la radioterapia. Ma anche nuove frontiere come l’utilizzo come trattamento di supporto ad attività di chirurgia e radioterapia, per la cura dei tumori del distretto testa-collo.

L’ossigenoterapia iperbarica sarà al centro del convegno promosso dalla Struttura complessa di Otorinolaringoiatria AslTo3, diretta dal dottor Mauro Magnano. La sua applicazione negli ultimi 15 anni è un tema sempre più rilevante in medicina. L’appuntamento si terrà il 24 e 25 novembre nella sala conferenza di stradale Fenestrelle 72 a Pinerolo ed è rivolto a esperti come medici chirurghi, specialisti otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo-facciali, radioterapisti, oncologi, medici iperbarici e subacquei. Presidente onorario Francesco Pia (ex direttore della Clinica Orl-Università del Piemonte Orientale), mentre Lidio Maffi (direttore sanitario Camera Iperbarica-Torino), affiancherà Magnano come presidente del corso.