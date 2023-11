A lezione col cappotto: succede all'Istituto Bobbio Novaro. "Ci sono 13 gradi, insegnanti e ragazzi in classe al freddo"

Tra Barriera e Regio Parco, periferia Nord di Torino, si fa lezione col cappotto. Ma anche la sciarpa, il cappello e qualunque altra cosa possa aiutare a tenere caldi addetti e ragazzi.

Succede all'Istituto Bobbio Novaro, in via Arcangelo Corelli. E a denunciarlo è la Cub Scuola, descrivendo le condizioni in cui "il personale è costretto a lavorare, con cappotto e cappello. La dirigente ha fatto tutto il possibile, ha segnalato più volte all'Iren, ma non è cambiato nulla per ora".

13 gradi e difficoltà per i ragazzi "Oggi nell'Istituto Comprensivo Bobbio Novaro di Torino - dice per la CUB Scuola Università Ricerca Torino, Cosimo Scarinzila - la temperatura è di 13 gradi e il personale e gli studenti devono adattarsi come possono a questa situazione".

Quello che denunciano i rappresentanti dei lavoratori, però, non è un giorno isolato, un episodio. "La situazione si trascina in questo modo da quando è stato acceso il riscaldamento, nonostante le segnalazioni all'Iren e all'Ufficio Scolastico Regionale. La cub scuola, se non si troverà una soluzione, agirà per vie legali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e degli studenti e delle studentesse".