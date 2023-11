Disagi per chi si muove in collina: stop ai mezzi nel Traforo del Pino da mercoledì sino al 7 dicembre

Disagi per chi si deve spostare da Torino alla collina e viceversa: strada Traforo del Pino e il traforo saranno chiusi da mercoledì sino al 7 dicembre. La motivazione? Consentire i lavori di potatura degli alberi e di messa in sicurezza stradale. Un intervento analogo verrà svolto dal Comune la prossima settimana.

Lo stop ai veicoli

Lo stop alla circolazione interesserà tutti i veicoli (esclusi i mezzi di soccorso e quelli dei residenti delle vie Mongreno e Sassi) dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il percorso alternativo, per i veicoli provenienti da Torino e diretti a Pino Torinese, prevede l’immissione su corso Chieri per poi proseguire fino all’incrocio a rotatoria con via Traforo nel comune di Pino Torinese.

La strada alternativa

I veicoli provenienti da Chieri o da Pino Torinese, dovranno percorrere la strada provinciale n. 5, denominata via Chieri nel comune di Pino Torinese e corso Chieri nel comune di Torino. Per i mezzi pesanti di massa maggiore a 3,5 tonnellate è consigliato l’utilizzo della Tangenziale di Torino.