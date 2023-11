Borgo Campidoglio, via libera della Giunta alla nuova Ztl: “Più sicurezza per i pedoni e meno smog”

La Giunta Comunale della Città di Torino ha dato una prima, grande spinta al progetto di creazione di una nuova Ztl a Borgo Campidoglio: l'intervento è stato infatti approvato su proposta dell'assessora alla viabilità e ai trasporti Chiara Foglietta insieme a quelli previsti in altri punti della città a protezione delle aree pedonali e delle corsie preferenziali del trasporto pubblico.

La richiesta iniziale della Circoscrizione 4

La richiesta di prevedere una nuova zona a traffico limitato nella parte più storica del borgo, fatta di caseggiati bassi e vie strette con pavimentazione in pietra e ciottoli, era partita dalla Circoscrizione 4 grazie all'approvazione di un ordine del giorno specifico avvenuta lo scorso ottobre. L'idea iniziale, da realizzare dopo una valutazione di fattibilità tecnica, era quella di installare varchi d'accesso in via Cibrario, via San Rocchetto, via Balme e via Fiano; qualche giorno dopo l'approvazione era anche partita una raccolta firme per contrastare la proposta.

Il progetto finale

Il progetto finale è quello di mettere le telecamere nelle vie Fiano, Corio, Musinè, San Rocchetto e Rocciamelone: “La nuova Ztl - commenta il presidente della Quattro Alberto Re – dovrà evitare il traffico di attraversamento e rendere strutturali le pedonalizzazioni già esistenti, oltre che rendere tutta l'area di Borgo Vecchio più sicura per i pedoni e libera dallo smog. Adesso potremo concentrarci nella definizione delle modalità di accesso continuando il confronto con residenti, commercianti e artigiani".