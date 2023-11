I Fannidada protagonisti del terzo incontro di AffArte

Il terzo incontro della rassegna - organizzata dalla Compagnia delle Opere con il contributo della Camera di Commercio di Torino, sotto la direzione artistica di Andrea Dichidichimo – vede protagonisti i Fannidada. L’appuntamento è per mercoledì 22 novembre, presso l’Arca Studios di via Valprato 68, dalle 18.15.

Fannidada è la coppia artistica formata da Davide Giaccone e Fanni Iseppon. Nel corso della serata saranno esplorati nuovi orizzonti della videoarte. In particolare, i due artisti illustreranno come sia possibile manipolare un segnale video analogico attraverso l’utilizzo dell’alterazione cromatica (Chroma-Key). Attraverso le creazioni di interferenze video, infatti, si possono generare una serie di comunicazioni trasversali che influiscono sul nostro modo di percepire i colori e sulle risposte del pensiero laterale. Ci sarà anche spazio per un’esperienza performativa che permetterà di cogliere le potenzialità di queste applicazioni in campo aziendale.