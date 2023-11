Nichelino, tornano i buoni spesa di Natale: 100 mila euro per il commercio locale e le famiglie in difficoltà

L'idea era stata lanciata per la prima volta negli anni del Covid, quando all'emergenza sanitaria si era aggiunta quella economica, ma vista la difficile congiuntura economica si è deciso di riproporla, aumentando la dotazione a 100 mila euro. A Nichelino tornano i buoni spesa natalizi per sostenere il commercio locale e aiutare le famiglie in difficoltà.

Stanziati 100 mila euro

"Anche quest’anno abbiamo voluto replicare il progetto dei buoni di Natale, aumentando di 20.000 euro il contributo erogato nel 2022. Un impegno preciso che questa Amministrazione pone in essere a sostegno delle attività commerciali nichelinesi", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. Un progetto dalla duplice utilità: sostenere le fasce fragili della popolazione, per permettere loro di passare delle festività dignitose, ma anche aiutare gli esercizi di vicinato, a cui saranno destinati in maniera esclusiva i buoni spesa.

Chi può fare richiesta e come