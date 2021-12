Nichelino vara i buoni spesa natalizi per aiutare le famiglie in difficoltà (e sostenere i negozi di vicinato)

Con la variazione di bilancio passata nell'ultimo Consiglio comunale, Nichelino ha deciso di stanziare 80 mila euro in buoni spesa da destinare alle famiglie più fragili. Si tratta dell'ultima delle iniziative messe in campo nell'ultimo anno e mezzo per dimostrare sensibilità e vicinanza a coloro che sono stati messi in ginocchio dall'emergenza Covid.