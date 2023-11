Una Libellula e un'Ape Regina di Hilario Hisola fluttuano nei giardini della Reggia di Venaria Reale

Due opere che, viste da lontano, hanno l’aspetto di giganteschi disegni, mentre a distanza ravvicinata si rivelano essere installazioni “poveriste”, realizzate sovrapponendo delle sottili reti antigrandine, di quelle usate in agricoltura per proteggere frutta e verdure dalla grandine e dai parassiti.

Reti prodotte su scala industriale, tagliate, sovrapposte e cucite tra loro artisticamente da Hilario Isola che, con questa tecnica insolita e geniale, crea l’immagine di un insetto ingigantito immerso nella natura. Un'Ape Regina e una Libellula inseriti nella rigogliosa vegetazione dei Giardini della Reggia, diventano così simboli di un auspicato ritorno a pratiche agricole sostenibili e, più in generale, esprimono la necessità di riscoprire la biodiversità e le buone pratiche di una diversificazione delle culture agricole, sia per fronteggiare il cambiamento climatico in atto, sia per contrastare la crescita smisurata delle monoculture.