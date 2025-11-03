 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 03 novembre 2025, 08:55

Mezzosangue in concerto all'Hiroshima Mon Amour con Viscerale

Martedì 4 novembre

Con Viscerale Mezzosangue torna con un lavoro crudo e necessario. Sul palco i brani cambiano pelle e respirano con il pubblico.

L'artista sarà all'Hiroshima Mon Amour in concerto martedì 4 novembre. 

Viscerale, uscito il 4 aprile, è un disco che non concede tregua: dodici tracce che attraversano le contraddizioni del presente e le ombre più intime, oscillando tra fragilità e resistenza. È il racconto di un autore che sceglie di guardarsi dentro, trasformando dubbi e paure in una lingua tagliente, capace di farsi confessione.

È da qui che prende vita il "Viscerale Tour": dal coraggio di un album che non ha paura di esporsi, dall’energia già respirata nei grandi eventi, dalla volontà di rendere ogni concerto unico e irripetibile. Non un calendario di date, ma un rito condiviso, in cui la confessione privata diventa voce comune.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/ 
 

comunicato stampa

