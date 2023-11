Florbioma Rigenera di Bios Line per il benessere gastrointestinale

Per il benessere gastrointestinale Bios Line, con la linea Principium, ha ampliato la sua proposta con l’introduzione di un prodotto dalla formulazione particolarmente innovativa. Florbioma Rigenera aiuta a ristabilire l’equilibrio del microbiota e a migliorare la funzionalità intestinale. Contiene, infatti, 2 sostanze carenti in caso di disbiosi, l’Acido Butirrico, un componente fisiologico del nostro intestino e la Glutammina, un aminoacido anch’esso già presente nell’intestino e utile per recuperare e mantenere l’integrità della mucosa intestinale. E’ una delle novità di Bios Line, l’azienda padovana leader nella ricerca e produzione di prodotti naturali su base fitoterapica per il benessere personale. Bios Line stima di chiudere il 2023 con un fatturato vicino ai 46 milioni di euro. Nel mercato domestico Bios Line è disponibile in 5 mila punti vendita (farmacie, parafarmacie ed erboristeria) e nel mondo è presente in 42 paesi. Il mese scorso, a tal proposito, ha inaugurato una filiale a Barcellona. (G.N.)