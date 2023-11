Chiusura Monte Bianco: traffico sul Frejus aumentato del 57%, stabile la situazione sulle tangenziali di Torino

Il Comitato Operativo Viabilità (COV) si è nuovamente riunito ieri in Prefettura per monitorare la situazione della viabilità sulle Tangenziali di Torino e sulla Autostrada A32 Torino-Bardonecchia a poco più di un mese dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco, cominciata il 16 ottobre scorso.

Da quella data a ieri, si registra un aumento dei transiti dei veicoli leggeri e pesanti al Tunnel del Fréjus del 57%, pari a 95.829 veicoli in più rispetto ai 169.500 transitati nello stesso periodo del 2021, quando il Traforo del Monte Bianco era aperto. Non sono segnalati incrementi dell’incidentalità né situazioni di criticità per la circolazione stradale, salvo saltuari congestionamenti del traffico alla frontiera con la Francia. I dati aggregati sono consultabili sul sito di SITAF.