Lavori e impalcature sui palazzi: in piazza Carducci i negozianti la prendono con ironia e addobbi natalizi

Impalcature, marciapiedi e strade chiuse, a Torino i cantieri non mancano e c’è chi la prende come ironia. È quello che ha fatto un negoziante di piazza Carducci che ha addobbato i “portici” di impalcature dovuti ai lavori in corso sul tetto del palazzo.

C'è chi sceglie l'ironia

Ghirlande e luci di Natale decorano l’ingresso sotto i lavori in corso nel Colorificio Piemontese e della Parrucchiera Silvia Falletti.

“Benvenuti ai portici di piazza Carducci” si legge sul cartello posto all’inizio dei lavori. “Per la serie, vedi sempre il lato positivo delle cose” scherza sui social l’esercente.

Lavori conclusi in piazza

Intanto, in piazza Carducci si sono pressoché conclusi gli interventi di Iren e Smat con rifacimento delle caditoie e del tombino sopraelevato, il rialzo del passaggio pedonale, la riqualifica delle panchine vandalizzate.



“I cassonetti dell’Amiat sono stati ricollocati e l’area verde è stata ripristinata. Sono inoltre state sistemate le barriere per non far salire le auto” spiega il coordinatore Alberto Loi Carta. “Finalmente questi lavori dopo mesi di attesa si sono conclusi. Ultima cosa che rimane piantumazione di cinque marzo per cui abbiamo fatto richiesta al Verde Centrale”.