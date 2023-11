Bardonecchia piange Cuzzo Guillaume, il sorriso che illuminava la vita di tutti

Non basta il sole di questi giorni a consolare il dolore che nelle scorse ore ha colpito Bardonecchia. Tutto il paese (e non solo) piange infatti Francesco Guillaume, 46 anni, per tutti "Cuzzo".

Una carica di simpatia e gioia che negli anni ha toccato e coinvolto tutti coloro che lo hanno conosciuto. Un sorriso dolce e accogliente, che era in grado di illuminare la giornata anche solo con un saluto, da una parte all'altra di via Medail. Parole che forse sanno di retorica, ma che mai come nel caso di Cuzzo sono l'esatta verità, quasi la cronaca, della sua esistenza.

Lavorava per il Comune, come cantoniere. Ha combattuto per anni la sua battaglia contro un male incurabile, ma che negli ultimi tempi sembrava aver battuto in ritirata. Negli ultimi mesi invece si è riaffacciato e lo ha portato via alla mamma e agli amici che ora non si danno pace. E sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio, i ricordi, le foto e i pensieri.

Perché Francesco, uno cui il destino non ha mai risparmiato nulla, di amici ne aveva un sacco. Sapeva divertirsi, le scorribande di quando era ragazzo sono memorabili. E sapeva far divertire chi era con lui. Il tutto sempre accompagnato dalla cornice delle sue montagne.