A Nichelino sta per rimettersi in viaggio il Treno della Memoria

E' in partenza dalla Stazione di Nichelino il Treno della Memoria edizione 2024. Dal 7 all'11 febbraio un viaggio nei luoghi simbolo dell'Olocausto per non dimenticare gli errori e gli orrori della Shoah.

Under 26 e adulti

L'appuntamento, da tempo diventato ormai un classico di inizio anno, è promosso dalla Città di Nichelino, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Servizio Informagiovani. Due, come di consueto, le opportunità: il viaggio destinato a giovani e studenti Under 26 e quello per gli adulti.

Per tutti la data di iscrizione è il prossimo 10 dicembre. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Ufficio Politiche Giovanili della Città di Nichelino – 011 6819433 informagiovani@comune.nichelino.to.it

"Non dimenticare"

"Anche quest’anno abbiamo voluto promuovere e sostenere il progetto Treno della Memoria, un’esperienza che parla di storia e di memoria del passato ma anche di impegno nel presente, per costruire tutti insieme un futuro migliore", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola. "Perché per evitare che gli orrori del passato si ripetano è necessario mantenere viva la memoria che ci consente di riconoscere le tracce dell’odio e dell’indifferenza presenti nella realtà di oggi. Solo così è possibile contrastarle".

E per convincere a partecipare soprattutto i più giovani, ricordano le parole di Primo Levi, la cui immagine giganteggia da qualche mese su un palazzo della città: "“𝐿’𝑂𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑈𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎“. Ecco perché sarà importante presentarsi alla stazione di Nichelino a febbraio 2024.