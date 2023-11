A San Mauro vandalizzato il murales contro la violenza sulle donne mentre l'Italia sfilava per Giulia Cecchettin 

Mentre tutta Italia sabato sfilava per ricordare Giulia Cecchettin e per dire stop a femminicidi ed abusi sulle donne, a San Mauro ignoti cancellavano il murales contro la violenza sulle donne. Due giorni fa l'opera di street art nel giardino di via Boves è stata completamente coperta di vernice bianca.

Atto vandalico ripetuto

Non è la prima volta che il lavoro, che rappresenta il volto di una donna con accanto dei cuori, viene vandalizzato: era già successo a febbraio e il Centro giovani lo aveva rifatto. Ad aggravare ulteriormente il quadro il fatto che l'atto vandalico sia stato compiuto sabato 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

"Oltraggio verso ogni donna"

Un gesto, come scrive il Comune di San Mauro su Facebook, che è "un'offesa e un oltraggio verso ogni donna". "Il murales - continuano da Palazzo Civico - sarà rifatto, 10, 100, 1000 volte perché nessuno può permettersi di cancellare il rispetto per le donne, per la loro dignità e per i loro diritti".

"Il murales che il Centro giovani dipingerà nuovamente nei prossimi giorni sarà il simbolo della tenacia e della forza che tutta la nostra comunità esprime contro ogni forma di prevaricazione e di violenza sulle donne" concludono dal Comune.