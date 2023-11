Il Santa Croce di Moncalieri diventa 'mondiale': eseguiti due interventi in collegamento con 5 continenti

Partecipazione d’eccezione della Chirurgia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri al congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente che si è svolto a Roma lo scorso venerdì 24 novembre. Ad assistere alla seduta ci sono stati oltre 2000 chirurghi in collegamento e gli interventi sono stati trasmessi in diretta sui cinque continenti.

“La mia Chirurgia è stata scelta per l'esperienza in merito alla chirurgia mininvasivo funzionale esofago gastrica – ha detto il direttore della struttura di Chirurgia del Santa Croce Gabiele Pozzo - Eseguirò una riparazione di una voluminosa Ernia Jatale ed il posizionamento di un dispositivo magnetico antireflusso Linx. in sala operatoria a commentare l'intervento era presente anche il dottor Bartolomeo Marino (ex primario di Chieri ed Asti nonché mio padre professionale, ndr).”