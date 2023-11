Campidoglio, bivacco e rifiuti nella banca di corso Svizzera: “Degrado totale”

Banca trasformata in bagno pubblico

Bivacco e rifiuti dentro alla filiale della banca Intesa Sanpaolo di corso Svizzera 32 a Torino, nel quartiere Campidoglio.

“Degrado totale”

La segnalazione è del Comitato Torino in Movimento: “La filiale – racconta la presidente Federica Fulco – si è anche trasformata in un bagno pubblico. Dalla banca dicono che chiuderanno l'accesso a partire da mezzanotte, ma sarebbe comunque utile un maggior controllo in una zona che sta diventando un degrado totale tra piazza Risorgimento e le vie limitrofe”.

Lo stato di abbandono è documentato da immagini che lasciano spazio a pochi dubbi: sul pavimento, infatti, sono presenti diversi cartoni a segnalare la presenza di un giaciglio di fortuna, oltre a resti di cene (con cartoni di pizza e bottiglie d'acqua) consumate all'interno della filiale.