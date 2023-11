Lavoratori in "nero" e mancata rispetto nelle norme: nei guai impresario edile 40enne torinese

Lavoratori in "nero" e mancato rispetto delle normative sulla sicurezza. Sono questi i reati contestati ad un artigiano edile torinese dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, al termine dei controlli legati al Bonus 110.

Nello specifico è stato denunciato un 40enne rumeno residente in provincia di Torino, titolare di una ditta edile, per aver occupato 4 lavoratori “in nero” clandestini su 4 impiegati. L'impresario non aveva sottoposto a visita medica i lavoratori e non li aveva informati sui rischi.

L'uomo non aveva aggiornato il piano operativo di sicurezza; non aveva redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi; non aveva realizzato idonei parapetti. A finire nei guai anche 4 albanesi di Torino, dai 20 ai 45 anni, poiché tutti e 4 clandestini sul territorio nazionale.