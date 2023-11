41TFF, Piemonte Factory: otto cortometraggi realizzati in tutta la regione si presentano al Cinema Romano

Giovedì 30 novembre, nell’ambito del Torino Film Festival 2023, il progetto cinematografico destinato a registi e registe under 30 Piemonte Factory porta in sala gli otto cortometraggi finalisti realizzati sul territorio regionale -uno per ogni provincia- tra giugno e ottobre.

L’appuntamento è al cinema Romano alle ore 15, con ingresso gratuito.

La selezione delle otto giovani troupe protagoniste è il frutto di un contest che ha visto la partecipazione di 24 teaser da tre minuti ciascuno, provenienti da tutto il Piemonte. Superata la prima fase, le squadre di lavoro prescelte hanno partecipato ai laboratori collettivi allestiti presso la sede della Film Commission Torino Piemonte, per poi passare alle singole attività di ripresa sul campo.

Gli otto corti finalisti di questa edizione e le province sede di riprese sono:

• Perché quando uno è re può ridere di tutto di Maria Allegretti (Alessandria);

• Otto di Anita Contini (Asti);

• Un giorno di Francesco Bortolan (Biella);

• Sul Bric Mindino non c’è nessun pino di Lorenzo Bussone (Cuneo);

• Xin di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet (Novara);

• In su la vetta di Loris Di Giovanni (Torino);

• Litania di Francesco Pellegrino (Verbania);

• Koinà di Fabrizio Cassandro (Vercelli).

Ogni opera ha la durata massima di 12 minuti ed è stata girata almeno per l’80% nelle location regionali assegnate. In tutto il percorso di produzione le troupe sono state supportate da tutor professionisti esponenti di rilievo del mondo cinematografico piemontese e nazionale

Proprio nell’ambito del 41° Torino Film Festival si terrà anche la premiazione del vincitore del Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio e verrà assegnata menzione speciale, attribuita dalla Redazione del magazine ambientale eHabitat.it al miglior lavoro dedicato ai temi della Sostenibilità.

È altresì previsto un tour nelle residenze cinematografiche del Piemonte che hanno ospitato le troupe, per assegnare il Premio del pubblico grazie al voto degli studenti delle scuole superiori. L’evento di apertura della tournée è in programma domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20.30 al cinema Massimo di Torino.

I film verranno inoltre proposti in distribuzione a tutti gli esercenti piemontesi e il vincitore sarà inserito d’ufficio nel programma della manifestazione Movie Tellers – La carovana del Cinema.