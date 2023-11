Manuela Arcuri, Drusilla Foer, Mario Martone: tutti gli ospiti di oggi al Torino Film Fesitval

Giornata con tanti ospiti per il Torino Film Festival. Si comincia con Manuela Arcuri che alle ore 15 al Cinema Romano insieme a Devid d'Amico presenterà il film Domina, film fuori concorso per la sezione Spazio Italia. Prima della proiezione l'attrice sarà premiata da Giampiero Leo, Flavio Natalia e Carlo Griseri.

Sempre tra i film fuori concorso, La donna che apriva i teatri sarà presentato alle ore 17.30 al Cinema Romano da Drusilla Foer. L'attrice, che prima della proiezione terrà un incontro con il pubblico, sarà accompagnata sul palco dal regista Francesco Ranieri Martinotti, Giovanni Caccamo, Camillo Esposito, Riccardo De Felice e Emanuelle Cedrangolo.

Infine, alle 20 si terrà la masterclass con Mario Martone al Teatro Astra. Il regista terrà il suo incontro dialogando con Andrea De Rosa, Steve della Casa e David Grieco.

In concorso

Ore 11 Greenwich, sala 1

NON RIATTACCARE

(Manfredi Lucibello, Italia, 2023, DCP, 90’) Eng. sub.

Come l’incontro tra Locke e La voce umana: un’auto, una donna alla guida, la voce di un uomo al telefono. Una grande prova di Barbara Ronchi. Il film viaggia alla grande per almeno un'ora, poi la strada si fa un po' scivolosa.

Ore 11.30 Massimo, sala 1

GRACE

(Ilya Povolotsky, Russia, 2023, DCP, 119’) Sott. it./Eng. sub.

On the road, sulle tracce di Nel corso del tempo: una incredibile esperienza sensoriale attraverso le frontiere paesaggistiche, linguistiche e culturali della Russia contemporanea.



Ore 11.30 Greenwich, sala 2

CIELO ABIERTO

(Felipe Esparza Pérez, Perù, 2023, DCP, 65’) Sott. it./Eng. sub.

Un padre, un figlio, una cava, un programma digitale. In mezzo, il ricordo di una moglie e una madre scomparsa. Come ricostruire un dialogo fra i due uomini? Come unire il materiale e l’astratto?

Ore 14 Greenwich, sala 3

CLORINDO TESTA

(Mariano Llinás, Argentina, 2022, DCP, 100’) Sott. it./Eng. sub.

Un film su Clorindo Testa, architetto brutalista argentino. O forse sul padre del regista o, ancora, sull’Argentina. Di sicuro, un film di Llinás (Historias extraordinarias, La flor) geniale e vertiginoso.

Ore 14.30 Massimo, sala 1

KALAK

(Isabella Eklöf, Svezia/Danimarca, 2023, DCP, 125’) Sott. it./Eng. sub.

Cosa cela dietro quel sorriso spento, Jan? Un trauma scioccante da elaborare, una storia scottante ambientata tra i ghiacci della Groenlandia.



Ore 14.30 Romano, sala 1

GETTING OLDER IS WONDERFUL

(Fabrizio Polpettini, Francia/Italia, 2023, DCP, 57’) Sott. it./Eng. sub.

Vita e opere di Kader Abdolah, scrittore iraniano diventato olandese dopo essere fuggito dal suo paese. Un ritratto politico sul senso di essere intellettuale.

Ore 15 Greenwich, sala 1

LE RAVISSEMENT

(Iris Kaltenbäck, Francia, 2023, DCP, 97’) Sott. it./Eng. sub.

Celebrato come uno dei migliori esordi dell’anno, la storia di un sogno di maternità disperato, che procura brividi e tenerezza.



Ore 17 Massimo, sala 1

WHITE PLASTIC SKY

(Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó, Ungheria/Slovacchia, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In un futuro prossimo, le persone possono scegliere di morire e diventare alberi. Tra Stanisław Lem e Miyazaki, un’animazione distopica che diventa una splendida storia d’amore.

Ore 19 Greenwich, sala 3

RETRATOS FANTASMAS

(Kleber Mendonça Filho, Brasile, 2023, DCP, 93’) Sott. it./Eng. sub.

Un viaggio nel tempo e nell’architettura di Recife e nel cinema dello stesso Mendonça, tra archivio, ricordi e istantanee di un passato in cui le sale erano luoghi di sogni e condivisioni. Un mondo di fantasmi.



Ore 19.30 Romano, sala 1

LUX SANTA

(Matteo Russo, Italia, 2023, DCP, 73’) Eng. sub.

Tre amici nell’entroterra calabrese. La festa patronale è in arrivo. Un documentario di prossimità, sincero e potente.



Ore 19.45 Greenwich, sala 2

SILENCE OF REASON

(Kumjana Novakova, Bosnia, 2023, DCP, 63’) Sott. it./Eng. sub.

Video d’archivio dall’ex Jugoslavia; un villaggio bosniaco “campo di stupro”; i racconti delle vittime delle violenze operate dalle truppe serbe: un film durissimo, un atto di memoria e rinascita.



Ore 20 Massimo, sala 1

CAMPING DU LAC

(Eléonore Saintagnan, Belgio/ Francia, 2023, DCP, 70’) Sott. it./Eng. sub.

Un campeggio vista lago come concentrato di miti e leggende. Un elogio del racconto che è anche parabola ecologica. Trasognato, come un film di Luc Moullet.



Ore 22 Romano, sala 1

ANULLOJE LIGJIN

(Fabrizio Bellomo, Italia, 2023, DCP, 62’) Sott. it./Eng. sub.

Tra prima persona e archivio, sulle tracce del regime comunista di Enver Hoxha, disperse nel paesaggio paradossale dell’Albania di oggi.





Fuori Concorso

Ore 10.30 Massimo, sala 2

DOPO MEZZANOTTE

(Davide Ferrario, Italia, 2004, DCP, 92’)

Il sapore d’amore e di cinefilia della Nouvelle Vague, il cuore della città che cambia pelle: il sogno digitale di un cinema che dalle origini ritorna al futuro. Restaurato dal Museo Nazionale del Cinema con il sostegno dell’ACE. Ingresso gratuito.

Ore 10.30 Romano, sala 3

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO

(Michele Mally, Italia, 2023, DCP, 86’) Sott. it./Eng. sub.

Una narrazione straordinaria per conoscere tesori, storie, volti, misteri del Museo più importante. Con una guida d’eccezione: Jeremy Irons.

Ore 13 Romano, sala 3

THE QUIET MIGRATION

(Malene Choi, Danimarca, 2023, DCP, 102’) Sott. it./Eng. sub.

La storia di Carl, ragazzo adottato, e della sua vita di campagna. Un film poetico, misterioso, tenero ma anche dannatamente comico.



Ore 15 Romano, sala 2

DOMINA (Devid D’Amico, Italia, 2023, DCP, 8’)

Manuela Arcuri ritorna sulle scene con grande ironia, mettendo in scena un personaggio che… Ingresso gratuito. Presentazione con Manuela Arcuri, Giampiero Leo, Flavio Natalia e Carlo Griseri.



Ore 16.30 Romano, sala 3

GIANNI VERSACE, L’IMPERATORE DEI SOGNI

(Mimmo Calopresti, Italia, 2023, DCP, 70’)

Gianni Versace fin da bambino passa il suo tempo a disegnare abiti, e a pensare in grande: la sua vita sarà favolosa, il suo no



Ore 17.30 Romano, sala 2

LA DONNA CHE RIAPRIVA I TEATRI

(Francesco Ranieri Martinotti, Italia, 2023, DCP, 52’)

In Toscana, una signora decide di dedicare la sua vita per salvare un teatro destinato a chiudere. Con Drusilla Foer. Prima del film, incontro con Drusilla Foer.



Ore 19.45 Romano, sala 2

A GUARDIA DI UNA FEDE

(Andrea Zambelli, Italia, 2023, DCP, 100’) Sott. it./Eng. sub.

Storia e filosofia di un ultrà: un ritratto del Bocia, storica guida della curva atalantina, ora in esilio. Film realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

