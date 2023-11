Giochi e attrezzi nel giardino di via Mascagni grazie al 'signore degli anelli' Yuri Chechi [FOTO]

Sono tanti i bambini che giocano nel giardino di via Mascagni, nel cuore di Barriera di Milano, anche nella mattina di oggi, mercoledì 29 novembre, durante l'inaugurazione. L'area giochi è stata riqualificata e dopo un anno di lavori è tornata a disposizione dei residenti con un nuovo campo da calcetto, un tavolo da ping pong, un biliardino, tavoli, panchine e vari attrezzi. Mancano gli anelli ma c'è Yuri Chechi

Mancano gli anelli tra le attrezzature da ginnastica, ma a ben rappresentare la disciplina c'è il più grande campione italiano in materia: Yuri Chechi. L'atleta olimpionico, medaglia d'oro ad Atlanta nel 1996, collabora con Reale Mutua per la ricostruzione di aree sportive, come nel caso dell'area di via Mascagni, riqualificata insieme a Lavazza e alla Città di Torino.

"Un ringraziamento sincero a tutti i protagonisti che hanno reso possibile questo - ha commentato Chechi - Ricordiamo che finalmente la parola sport è nella Costituzione: sport non è solo voler vincere le medaglie ma grazie ad esso si possono avere donne e uomini migliori nel nostro futuro". Lo Russo: "Sport veicolo di socializzazione"

"Questo progetto è stato fatto per lo spazio pubblico e per i ragazzi - ha aggiunto il sindaco Stefano Lo Russo - spero che ne abbiate cura. La riqualificazione è fatta da soggetti pubblici e privati in stretto contatto, che offre risultati come questo alla città. Lo sport è veicolo di socializzazione e quanto di più trasversale ci sia".

La riqualificazione del giardino ha coinvolto anche la Circoscrizione 6: il presidente Valerio Lomanto ha ricordato come abbiano iniziato a parlarne già nella scorsa amministrazione, quando la presidente di Circoscrizione era l'attuale assessora alle politiche giovanili Carlotta Salerno. La soddisfazione della Circoscrizione 6

"Quando ero consigliere abbiamo parlato tanto di questo spazio con la presidente Salerno - ha ricordato Lomanto - Era nostra preoccupazione vedere bambini giocare in strutture pericolose, sono molto contento di questo intervento. Come Circoscrizione ci impegneremo a mantenere questo spazio importante per me come per tutti i cittadini".