Nuova vita per il parcheggio di via Stradella: rimossi 1400 mq di asfalto e piantati 46 alberi [FOTO]

Una via Stradella più verde e green . Nella mattina di oggi, mercoledì 29 novembre, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo , insieme alle maestre e ai giovani studenti della scuola elementare Giuseppe Allievo, hanno inaugurato la riqualificazione del parcheggio di via Stradella.

" Ringrazio il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno e l'assessore Chiara Foglietta , dobbiamo tutti insieme lavorare insieme per concretizzare le idee per la tutela dell'ambiente – ha dichiarato il sindaco Lo Russo – la mia Amministrazione intende andare avanti sulla strada delle riqualificazioni ".

Il progetto, realizzato congiuntamente dalla Circoscrizione e dall'assessorato alla Transizione ecologica, è stato oggetto di un intervento di adattamento in ambito urbano finalizzato a contrastare gli impatti locali del cambiamento climatico.

"Oggi restituiamo ai residenti un'area in cui abbiamo inserito del verde e tolto molto asfalto inquinante – ha commentato l'assessore Foglietta – Ringrazio i bambini dell'istituto Allievo per i cartelli realizzati, devono fare da monito per tutti".