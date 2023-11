Ancora una protesta dei pacifisti contro Aerospace & Defense Meetings: all'alba si sono calati dal tetto dell'Oval

Ancora Oval, nel mirino degli attivisti degli Extinction Rebellion e Fridays for Future. Dopo la protesta di ieri, in occasione dell'inaugurazione dell'edizione 2023 di Aerospace & defense meetings, infatti, anche questa mattina alcune persone si sono appese a decine di metri di altezza dal tetto dell'Oval.



Mentre i pompieri stanno salendo con le scale gli attivisti stanno appendendo un gigantesco striscione con scritto "Qui si finanzia guerra e crisi climatica", ancora per contestare l'evento che sarà ospitato fino a domani nell'ex struttura olimpica.



"Ci troviamo in un momento storico in cui le alluvioni, le tempeste, le ondate di calore provocano sempre più vittime, anche in Italia. Diventa quindi impensabile continuare a investire denaro nella direzione opposta, in guerre distruttive e in progetti di colonizzazione di altri ambienti terrestri", afferma Mang, una delle climbers e portavoce nazionale di Fridays for Future.