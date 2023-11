Ogr Club: prossimo appuntamento con Daniela Pes e Bobby Joe Long's Friendship Party

Daniela Pes e Bobby Joe Long's Friendship Party sono i protagonisti del prossimo appuntamento con OGR Club. Il 28 novembre alle ore 21, nel Duomo delle OGR Torino, due delle voci più interessanti e creative della scena emergente italiana.



La cantautrice sarda ha recentemente vinto il Premio Tenco per la migliore opera prima con il suo disco d’esordio “Spira” - prodotto da Iosonouncane - e OGR Club sarà una delle tappe del suo Spira Club Tour.

Lunare e misteriosa, la musica di Pes ci trasporta in una dimensione “altra”, proprio come i suoi live, che assomigliano a un vero e proprio rituale sciamanico guidato dalla voce ipnotica della cantautrice.



Sempre il 28 novembre, protagonisti i Bobby Joe Long's Friendship Party progetto del romano Henry Bowers. Band assolutamente fuori dal comune che dal 2016 unisce la dark-wave ai dischi in dialetto, per raccontare i non luoghi delle periferie romane.



Tanti gli artisti che si sono esibiti nella straordinaria cornice del Duomo delle OGR Torino dalla nascita del format poco più di un anno fa. Per citarne alcuni: il batterista, cantante, percussionista e rumorista romano Lorenzo Lemme aka Lepre con la sua band, l’icona della musica indipendente Edda, storica voce dei Ritmo Tribale e oggi cantautore solista, insieme a Gianni Maroccolo, bassista tra i più importanti nel panorama rock italiano, Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo di fama mondiale The Lumineers, i Casino Royale, band culto e veterani della scena indipendente italiana.



Per info: www.ogrtorino.it.