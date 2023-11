Dal pc allo smartphone, in un mese raccolti oltre 300 Kg di Raee in 11 scuole di Torino

Sono oltre 300 i chili di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche raccolti dalle 11 scuole torinesi che hanno aderito alla campagna Riciclare i RAEE è una bella storia!", promossa da Erion WEEE in collaborazione con Amiat. L'iniziativa nasce con un duplice obiettivo: incontrare e sensibilizzare le giovani generazioni su temi fondamentali come l'economia circolare e la sostenibilità, dall'altro diffondere la consapevolezza tra i cittadini su cosa siano i RAEE e sulle modalita a loro disposizione per conferire questi rifiuti.

I bidoni per la raccolta

Lo scorso 25 settembre è partita la campagna comunicativa, a cui appunto si è affiancato il coinvolgimento delle scuole: negli 11 istituti sono stati posizionati appositi contenitori per la raccolta straordinaria dei piccoli RAEE (come smartphone, chiavette USB, cuffie, joypad, smartwatch. tablet, spazzolini elettrici, radiosveglie. caricatori e cavi elettrici, ecc.)

Gli istituti

In un mese sono stati raccolti oltre 300 kg di questi rifiuti. Nel progetto, tra gli altri, sono stati coinvolti gli alunni dell'Istituto Internazionale Agnelli, del Russell-Moro-Guarini (indirizzo economico e ambientale) e del Gobetti Marchesini Casale Arduino (indirizzo tecnico-economico e chimico-biologico). "Noi - spiega un docente dell'Agnelli - lavoriamo in ambito elettronico: abbiamo già un bidone, ma è importante migliore la sensibilizzazione".

I genitori La cosa più difficile, come sottolineano dal Russel-Moro-Guarini, è stato: "coinvolgere i genitori. Tutti hanno a casa dei dispositivi che non utilizzano: si fa fatica a fare capire che è necessario riciclarli". Piccola curiosità: durante questo periodo un televisore con tubo catodico è stato abbandonato fuori dai cancelli della scuola di Barriera di Milano. Al Gobetti Marchesini Casale Arduino verrà avviato anche il riciclo delle fibre tessili.