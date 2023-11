Iniziato il conto alla rovescia per il raduno dei Babbi Natale al Regina Margherita

Tutto pronto per il tradizionale Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma, che da sempre è l’occasione per accogliere davanti all’Ospedale Infantile Regina Margherita migliaia di bambini e genitori. Quest’anno il Raduno torna nella sua versione originale, di una unica giornata, in cui sono attese migliaia di persone che in queste settimane hanno contattato la Fondazione per ritirare vestiti e gadget solidali ed iscriversi alle diverse attività in programma, prendendo d’assalto le casette di Piazza Polonia e i vari banchetti gestiti dai volontari.

Piazza Polonia ogni anno per un giorno si trasforma in Piazza Lapponia; quest’anno, grazie alle opere realizzate dai circa 9.000 alunni delle 300 classi che hanno partecipato in maniera entusiastica al concorso scuole, sarà costruito un enorme Pacco regalo, fatto di tante tessere, come di un puzzle, create dai bambini per i bambini.

Il Concorso scuole, partito ad ottobre è stato accolto con grande entusiasmo tanto che “abbiamo dovuto anticipare la chiusura delle adesioni”. Il regalo che vorresti fare ai bimbi del Regina è il tema di quest'anno e coniuga solidarietà e sostenibilità, due argomenti importanti sviluppati dalla Fondazione grazie all'aiuto di Reale Foundation con il Museo Storico Reale Mutua, Iren con il Dipartimento Educativo EduIren, Li Puma Design, CARIOCA, Ondalba, SpaceL, Ponteggi Minnella Domenico, Museo A come Ambiente - MAcA e Triciclo.

Sul piazzale tutto è pronto con gli stand che offrono vin brulèe, cioccolata calda, caldarroste, “friciule” e zabaione.

Ad attendere e dare il benvenuto ai partecipanti sul palco si alterneranno gli amici del Raduno: Jacopo Morini e Manuel Giancale, che racconteranno tutto ciò che succede dentro e fuori l’Ospedale. Con loro sul palco anche Marco Maccarini. Li raggiungerà, dopo aver dato il via alla sfilata delle moto, anche Edoardo Mecca, conduttore radiofonico di Radio 105. Novità di questa edizione: un corner dove verranno realizzate delle interviste doppie poi visibili sui canali della Fondazione.

Come tutti gli anni, non mancheranno le acrobazie dei supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici, che domenica si caleranno dal tetto e porteranno doni e divertimento ai piccoli ricoverati. E ancora: la tradizionale rombante sfilata dei motociclisti, la camminata, la pedalata e i Santa Klaus canottieri sul Po.

“Il Raduno anche quest’anno – racconta Irene Bonansea di Fondazione Forma - è all’insegna della sostenibilità: a partire dal concorso scuole le cui opere sono realizzate con materiale di recupero e viene data loro una seconda vita grazie alla successiva esposizione in alcune realtà museali; all’impegno di Fondazione FORMA nel veicolare tutte le informazioni sull'appuntamento esclusivamente attraverso i canali digitali ed i partner del Raduno, non prevedendo promozione su carta stampata.”

L’obiettivo del Raduno come sempre è duplice: riempire e colorare la grande Piazza di fronte all’Ospedale, dando vita ad una festa che sarà possibile assaporare anche da parte dei bimbi ricoverati, e raccogliere Fondi per sostenere la Fondazione ed i suoi progetti.

OBIETTIVO DELLA RACCOLTA FONDI

La Raccolta Fondi di questa edizione è destinata al completamento del progetto lanciato lo scorso anno: “Polo Grandi Macchinari Radiologici del Regina Margherita” realizzato dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. Ad esso FORMA partecipa con una impegnativa donazione di 1.030.000 di Euro, che contribuirà all’acquisto di 2 risonanze magnetiche, una ad alto campo di intensità e una ad intensità standard di ultima generazione; esse consentiranno prestazioni diagnostiche particolarmente accurate e l’individuazione precoce di situazioni patologiche anche minuscole.

“Il Raduno, anche per l’edizione 2023 è un evento dell’intera Città – dichiara con orgoglio il Presidente di FORMA, Antonino Aidala – Infatti, tutta Torino sarà toccata dagli eventi che compongono questa festa ed i suoi Babbi passeranno in vari punti della città per poi confluire in piazza Polonia. Il supporto e la partecipazione della città e delle sue istituzioni sono sempre molto preziosi per la riuscita della festa”.

FORMA invita tutti, ove possibile, a raggiungere piazza Polonia ed i punti di partenza dei vari eventi con i mezzi pubblici per aumentare la sostenibilità della manifestazione: obiettivo a cui contribuisce fattivamente anche il Gruppo Torinese Trasporti.

“Quest’anno festeggiamo con Forma e con i suoi Babbi Natale nuovi obiettivi di altissimo livello come il completamento del progetto “Polo Grandi Macchinari Radiologici del Regina Margherita”. Il Polo e i macchinari acquistati grazie all’impegno costante della Fondazione e di tutti i benefattori garantiranno prestazioni accurate e rapide per l’individuazione di patologie nei nostri bambini e nei nostri ragazzi presi in carico presso il nostro ospedale che si conferma ancora una volta come centro eccellenza della sanità regionale in ambito pediatrico. Un ringraziamento di cuore a Forma e a tutti i suoi volontari che ogni anno dedicano le loro energie e il loro amore ai nostri bambini”, dichiara Franca Fagioli, Direttrice Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Ospedale Infantile Regina Margherita

“Ringraziamo Forma, i suoi volontari e tutti i benefattori che come ogni anno, in occasione del Natale, ci regalano questa grande festa dei Babbi Natale che allietano grandi e piccini, ma soprattutto i nostri pazienti ricoverati. Una giornata da ricordare che ci permetterà di realizzare il “Polo Grandi Macchinari Radiologici del Regina Margherita” della Città della Salute di Torino per un ulteriore salto di qualità nel percorso diagnostico terapeutico delle eccellenze del nostro ospedale Regina Margherita” dichiara Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino.

IN PIAZZA POLONIA

Piazza Polonia si trasforma e si anima, sin dal mattino. Sulla Piazza musica con Dj, attività ludiche per bambini e sorprese. Tra gli ospiti, istituzionali e non, saranno presenti le ragazze della VOL LEY ACADEMY di Volpiano, partner di Fondazione Forma.

Tra i reparti Fondazione FORMA quest’anno porta i suoi progetti di umanizzazione: gli Amici a 4 zampe, Pronto Storie arriva BombettaBook e Un’ora per Te, che vedrà i volontari di FORMA impegnati di prima mattina a regalare una coccola ai genitori dei piccoli ricoverati: la colazione in stanza con caffè e torcetti.

LA PEDALATA

Non sarà una tappa del Giro d'Italia ma sarà certamente una bella carovana. Immaginate un gruppo di tanti Babbi Natale con le bici addobbate che attraversano le vie più belle di Torino per arrivare al Regina Margherita.

Il programma della pedalata è ricco: i ciclisti saranno accolti da un ristoro caldo al Costadoro Social Coffee Factory, la Mini elettrica di Babbo Natale aprirà la sfilata che proseguirà fino al punto tappa al Museo Storico di Reale Mutua e in Piazza Polonia troveranno una postazione per accogliere le loro bici.

Per far parte di questa sfilata magica potete ritirare il pettorale alle casette o iscrivervi online: https://www.torinobike-xp.it/#PROSSIMIEVENTI

LA CAMMINATA

RITROVO dalle ore 9.30 al Lingotto

Dopo il successo della scorsa edizione, la camminata di Babbo Natale torna sull’iconica Pista 500 della Pinacoteca Agnelli. Alla partenza i partecipanti saranno accolti dagli Alpini e dalla Fanfara Montenero.

IL RADUNO DELLE MOTO

RITROVO dalle ore 9.00 – Mobility Village, Via Rondò Bernardo n.28, Beinasco;

partenza ore 11.15 circa

PERCORSO di circa 9 km

Anche quest’anno i motociclisti partiranno dal Mo.vi di Borgaretto di Beinasco, per raggiungere Piazza Polonia per una sfilata ed un saluto ai bimbi del Regina. A condurre e far partire i motociclisti da Beinasco sarà Edoardo Mecca, speaker radiofonico e imitatore. Sono migliaia gli amici del Raduno provenienti da tutta Italia che attraverseranno la Città e renderanno un particolare omaggio ai bambini ricoverati.

I BABBI NATALE SUL PO

I circoli canottieri di Torino si danno appuntamento sul Po, con le loro barche anche loro vestiti di rosso partecipando così al Raduno. Sul ledwall in piazza Polonia vedremo le immagini in diretta con i canottieri delle 7 società remiere.

REGOLA FONDAMENTALE

In PIAZZA LAPPONIA si può entrare rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Un cappello, una giacca rossa e la barba bianca come Santa Klaus!

DOVE SI TROVANO I VESTITI da BABBO NATALE?

I volontari di FORMA vi aspettano tutti i giorni alle Casette in Piazza Polonia dalle ore 9.00 alle 17.00. o nei vari punti distribuiti nella città. L’elenco è disponibile sul sito www.fondazioneforma.it