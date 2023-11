Lutto in Circoscrizione 1, è morto il capogruppo della Lega Federico Rolando: "Instancabile e determinato"

Lutto in Circoscrizione 1 a Torino per la scomparsa del capogruppo della Lega Federico Rolando. Una decina di giorni fa l'esponente del Carroccio ha accusato un malore, per il quale è stato ricoverato al San Giovanni Bosco: oggi purtroppo il decesso.

Impegno ed attivismo

In passato portavoce nazionale di Federtaxi Cisal, Rolando era Responsabile Provinciale Trasporti per la Lega/Salvini Torino. Eletto alle scorse comunali tra le file del centrodestra, si è fin da subito distinto per il suo impegno ed attivismo politico. Questa sera il Consiglio della Circoscrizione 1 è stato annullato in segno di rispetto.

Il ricordo di Maccanti e Savio

A ricordare Rolando con un post su Facebook la parlamentare della Lega Elena Maccanti: "Ciao Fede: ancora impossibile crederci, amico mio". "Oggi più che mai - aggiunge la deputata - orgogliosa delle tante battaglie combattute fianco a fianco nella difesa del servizio pubblico, che da anni ti vedeva, instancabile e determinato, in prima linea" .