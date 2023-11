Primark fa il bis: apre un nuove store a ToDream. E cerca nuovi collaboratori

Gli amanti del marchio ricorderanno ancora le lunghe code fuori dal primo punto vendita aperto da Primark a Torino, quando aveva augurato meno di un anno fa all'interno del centro commerciale Le Gru. Ebbene, adesso Primark raddoppia: un secondo store sta infatti per aprire i battenti all'interno di ToDream, in corso Romania. E, insieme al negozio, fioccheranno di conseguenze anche le offerte di lavoro.

600 opportunità di lavoro

L'annuncio è arrivato direttamente da Primark, che ha confermato l'apertura di nuovi store in cinque nuove città italiane: Livorno, Cosenza, Salerno e Genova, oltre a Torino. Ogni negozio - spiega l'azienda - sarà dotato di illuminazione led e disporrà di casse self-service. Saranno invece 600 in tutto le opportunità di lavoro in ambito retail, che faranno salire a 5.000 persone il numero di dipendenti di Primark in Italia.Tra le figure professionali ricercate, full time e part time, ci sono retail assistants e posizioni manageriali. I candidati interessati potranno guardare le offerte di lavoro o inviare la propria candidatura sul sito web di Primark.