Wall Street Memes Casino: il nuovo paradiso del gambling crypto! Bonus esclusivi e migliaia di giochi - Recensione

Il Wall Street Memes Casino è un cripto casino creato dagli sviluppatori della meme coin Wall Street Memes, lanciata quest’anno sul mercato dopo una presale di successo.

Il WSM è in listing su importanti exchange come OKX, CoinW, Gate.io e MEXC, inoltre è possibile acquistarlo anche tramite il sito ufficiale, utilizzando ETH, USDT o carta di credito. Il valore del token sul mercato è di 0,02193 dollari.

L’obiettivo del team è conferire utilità al token WSM, permettendo ai titolari di usarlo per i depositi sul Wall Street Memes Casino.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali del cripto casino e cosa può offrire agli appassionati di gambling online.

Accessibilità e facilità d’uso

In questo modo, sarà possibile giocare e scommettere in qualsiasi momento, oltre a poter utilizzare Telegram per interagire con gli altri giocatori del casino.

Si tratta di una scelta adottata da diversi cripto casino come Mega Dice e TG.Casino che può attirare gli utenti interessati. Oltretutto, anche senza fare depositi è possibile esplorare la selezione di giochi e scommesse disponibili sul casino.

L'interfaccia del Wall Street Memes Casino è stata progettata per offrire una navigazione fluida dal browser. Sebbene non ci sia un'app mobile dedicata, il design del sito web è stato ottimizzato per dispositivi mobili.

La selezione di giochi

I giochi di Wall Street Memes Casino sono stati creati da importanti sviluppatori del settore come Evolution, Hacksaw Gaming, Betsoft, NetEnt e Play’n GO.

Slot Machine: Wall St Memes Casino offre più di 3.500 slot machine, tra cui Starburst, Book of Dead e Mega Moolah.

Roulette e Blackjack: la sezione dedicata alla roulette e al blackjack offre diverse varianti di questi classici giochi da casinò. Dalla roulette europea a quella americana, ai tavoli di blackjack a mazzo singolo o doppio, Wall St Memes Casino assicura un'esperienza completa e variegata per tutti gli appassionati.

Poker: con tornei e cash game, il Wall Street Memes Casinò offre diverse varianti del Poker, tra cui il popolare Texas Hold'em, Omaha e Seven-Card Stud.

Altri giochi: Wall St Memes Casino presenta una vasta selezione di giochi come Baccarat, Craps, Keno e gratta e vinci. Non manca la possibilità di partecipare a giochi con croupier dal vivo.

Scommesse Sportive

Il cripto casino offre odds competitivi aggiornati regolarmente per garantire la migliore esperienza possibile e massimizzare il valore delle puntate.

Criptovalute accettate e bonus di benvenuto

Il Wall St Memes Casino prevede un bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, pari al 200% sui depositi fino a 25.000 dollari o 1 BTC, con 10 giri gratuiti sulle migliori slot machine. Per richiedere il bonus, occorre creare un nuovo account sul cripto casino e depositare almeno 30 dollari.

Il bonus verrà pagato in 10 rate, con il 10% rilasciato per ogni 500 dollari scommessi. Effettuando il primo deposito in token WSM sarà possibile ricevere 200 giri gratuiti sulla slot machine Wanted Dead or Wild. I giri gratuiti valgono 0,20 dollari l’uno e hanno un requisito di scommessa del 40x.

Transazioni e Sicurezza

La crittografia SSL avanzata protegge le transazioni e i dati personali dei giocatori. Inoltre, Wall St Memes Casino dispone di un servizio di assistenza clienti disponibile 24/7 per la risoluzione di qualsiasi problema.

Conclusione

La licenza eGaming Curacao e la crittografia avanzata per proteggere le transazioni assicurano sicurezza e trasparenza, mentre l'interfaccia intuitiva consentono una navigazione e un utilizzo del casino fluido.

Il bonus di benvenuto e i giri gratis sono un buon incentivo per i nuovi utenti, specialmente per i titolari del WSM. Buona anche l’accessibilità senza KYC via Telegram o browser che può attirare i giocatori a provare il casinò.

Chiaramente, si tratta di un nuovo casino che deve fare i conti con competitor come Mega Dice e Lucky Block. Va anche detto che l’assenza di un’app dedicata potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti.

Il Wall Street Memes Casino è legato al futuro del WSM, quindi sé il token crescerà sul mercato, il team di sviluppo potrebbe decidere di aggiungere funzioni, creare un’app dedicata e fornire nuovi bonus o promozioni agli utenti.

